Начался официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан

23 мая делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым отбыла с официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан по приглашению командующего Сухопутны

23 мая делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым отбыла с официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан по приглашению командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил этой страны генерала армии Асима Мунира.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита запланирована встреча генерал-полковника К.Велиева с военным руководством Пакистана, предусмотрено посещение ряда предприятий военного назначения.