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Начался официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан

Начался официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан 23 мая делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым отбыла с официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан по приглашению командующего Сухопутны
Армия
23 мая 2023 г. 10:19
Начался официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан

23 мая делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым отбыла с официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан по приглашению командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил этой страны генерала армии Асима Мунира.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита запланирована встреча генерал-полковника К.Велиева с военным руководством Пакистана, предусмотрено посещение ряда предприятий военного назначения.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s First Deputy Minister of Defense leaves for official visit to Pakistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisinin Pakistana rəsmi səfəri başlayıb

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