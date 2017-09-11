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    Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Израиль

    Предусмотрена встреча генерал-полковника З. Гасанова с министром обороны Израиля

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По приглашению министра обороны Государства Израиль, господина Авигдора Либермана, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Тель-Авив.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В рамках официального визита, предусмотрены встреча генерал-полковника З. Гасанова с министром обороны Израиля, посещение Центра Командования и Управления Вооруженными силами, а также предприятий, специализирующихся в сфере оборонной промышленности, и участие в других мероприятиях.

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