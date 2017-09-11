Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Израиль

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По приглашению министра обороны Государства Израиль, господина Авигдора Либермана, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Тель-Авив.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках официального визита, предусмотрены встреча генерал-полковника З. Гасанова с министром обороны Израиля, посещение Центра Командования и Управления Вооруженными силами, а также предприятий, специализирующихся в сфере оборонной промышленности, и участие в других мероприятиях.