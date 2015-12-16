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    ​Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Турцию

    Закир Гасанов примет участие на предстоящей 17 декабря трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отбыл в Стамбул для участия на предстоящей 17 декабря трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На очередной встрече в трехстороннем формате коснутся совместного сотрудничества в сфере обороны, вопросов региональной безопасности, деятельности на пути обеспечения мира, стабильности и экономического развития в регионе, а также затронут другие представляющие взаимный интерес вопросы.  

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