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Начальники Генштабов Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Начальники Генштабов Азербайджана и Турции провели телефонный разговор 15 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал–полковником Керимом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом
Армия
15 сентября 2022 г. 20:05
Начальники Генштабов Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

15 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал–полковником Керимом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-полковник К.Велиев проинформировал коллегу о боестолкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе, и решительных ответных мерах подразделений Азербайджанской армии.

Генерал армии Я.Гюлер, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с военнослужащими, ставшими шахидами при предотвращении провокации вооруженных сил Армении, и пожелал скорейшего исцеления раненым. Он особо подчеркнул, что Турция и сегодня, как и во все времена, рядом с Азербайджаном.

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Версия на английском языке Chiefs of General Staff of Azerbaijan, Turkiye discuss recent developments
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin Baş Qərargah rəisləri arasında telefon danışığı olub

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