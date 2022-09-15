Начальники Генштабов Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

15 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал–полковником Керимом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом

15 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал–полковником Керимом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-полковник К.Велиев проинформировал коллегу о боестолкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе, и решительных ответных мерах подразделений Азербайджанской армии.

Генерал армии Я.Гюлер, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с военнослужащими, ставшими шахидами при предотвращении провокации вооруженных сил Армении, и пожелал скорейшего исцеления раненым. Он особо подчеркнул, что Турция и сегодня, как и во все времена, рядом с Азербайджаном.