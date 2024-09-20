Начальники Генштабов Азербайджана и Италии обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках визита в Италию встретился с генеральным директором по вооружениям этой страны генерал-лейтенантом Лучано Портолано, получившим назначение на пост начальника Геншта

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках визита в Италию встретился с генеральным директором по вооружению этой страны генерал-лейтенантом Лучано Портолано, получившим назначение на пост начальника Генштаба ВС Италии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник Велиев поздравил генерал-лейтенанта Портолано с новым назначением и пожелал ему успехов на новой должности.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Азербайджанская делегация посетила Командование совместных операций Италии, где была подробно проинформирована о деятельности ведомства.