Генпрокуратура: Армяне делятся в соцсетях видеокадрами с азербайджанскими военнопленными

Армянские военнослужащие делятся в социальных сетях видеокадрами с нашими военнопленными.

Армянские военнослужащие делятся в социальных сетях видеокадрами с убийствами азербайджанских военнопленных.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов на конференции на тему "Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет", организованной Центром социальных исследований (ЦСИ).

"В связи с этим в настоящее время в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжается расследование. Я могу привести множество примеров, таких как убийство армянами пленного военнослужащего путем перерезания горла, убийство раненого, неспособного оказывать какое-либо сопротивление военнослужащего многочисленными ударами прикладом автомата по голове".