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Начальник ГПС посетил пограничников, раненых в результате крушения вертолета

Начальник ГПС посетил пограничников, раненых в результате крушения вертолета 11:18 Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, которые получили ранения в результате крушения военного вертолета и в настоящее время проходят леч
Армия
3 декабря 2021 г. 11:35
Начальник ГПС посетил пограничников, раненых в результате крушения вертолета
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Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, которые получили ранения в результате крушения военного вертолета и в настоящее время проходят лечение в военном госпитале ГПС.

Об этом Report сообщили в ГПС.

Э.Гулиев побеседовал с военнослужащими, поинтересовался состоянием их здоровья и пожелал скорейшего выздоровления.

Начальник Государственной пограничной службы был проинформирован о ходе лечения военнослужащих, о принятых мерах для их скорейшего выздоровления с целью дальнейшего прохождения службы.

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