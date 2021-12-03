Начальник ГПС посетил пограничников, раненых в результате крушения вертолета

11:18 Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, которые получили ранения в результате крушения военного вертолета и в настоящее время проходят леч

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, которые получили ранения в результате крушения военного вертолета и в настоящее время проходят лечение в военном госпитале ГПС.

Об этом Report сообщили в ГПС.

Э.Гулиев побеседовал с военнослужащими, поинтересовался состоянием их здоровья и пожелал скорейшего выздоровления.

Начальник Государственной пограничной службы был проинформирован о ходе лечения военнослужащих, о принятых мерах для их скорейшего выздоровления с целью дальнейшего прохождения службы.