Начальник ГПС открыл комплекс "Железный кулак"

27 сентября в Государственной пограничной службе (ГПС) состоялось мероприятие по случаю второй годовщины Дня памяти и открытие комплекса "Железный кулак".
Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.
Мероприятие началось с Государственного гимна, после чего начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев открыл памятник "Железный кулак".
Затем память шехидов, отдавших жизни за освобождение наших территорий, почтили минутой молчания.
Генерал-полковник Э.Гулиев отметил, что в результате операции "Железный кулак" под руководством Ильхама Алиева был положен конец 30-летней оккупации, восстановлена наша территориальная целостность, а 44-дневная война завершилась блестящей победой над Арменией.
В выступлении была выражена уверенность в том, что после обеспечения территориальной целостности нашего государства, освобождения государственной границы с Арменией от оккупации, пограничники-офицеры - выпускники Академии ГПС, внесут значительный вклад в охрану наших государственных границ на этих территориях, будут выполнять все задачи по обеспечению национальных интересов на самом высоком уровне.
В завершение личному составу ГПС был продемонстрирован документальный фильм об Отечественной войне "Государственная линия".