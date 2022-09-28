Начальник ГПС открыл комплекс "Железный кулак"

27 сентября в Государственной пограничной службе (ГПС) состоялось мероприятие по случаю второй годовщины Дня памяти и открытие комплекса "Железный кулак".

27 сентября в Государственной пограничной службе (ГПС) состоялось мероприятие по случаю второй годовщины Дня памяти и открытие комплекса "Железный кулак".

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Мероприятие началось с Государственного гимна, после чего начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев открыл памятник "Железный кулак".

Затем память шехидов, отдавших жизни за освобождение наших территорий, почтили минутой молчания.

Генерал-полковник Э.Гулиев отметил, что в результате операции "Железный кулак" под руководством Ильхама Алиева был положен конец 30-летней оккупации, восстановлена наша территориальная целостность, а 44-дневная война завершилась блестящей победой над Арменией.

В выступлении была выражена уверенность в том, что после обеспечения территориальной целостности нашего государства, освобождения государственной границы с Арменией от оккупации, пограничники-офицеры - выпускники Академии ГПС, внесут значительный вклад в охрану наших государственных границ на этих территориях, будут выполнять все задачи по обеспечению национальных интересов на самом высоком уровне.

В завершение личному составу ГПС был продемонстрирован документальный фильм об Отечественной войне "Государственная линия".