Начальник ГПС: На границе с Арменией создано 19 новых воинских частей, 140 погранично-боевых пунктов

После обеспечения территориальной целостности Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной охраны, улучшению условий службы и социального обеспечения военнос

После обеспечения территориальной целостности Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной охраны, улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева, опубликованной в официальной прессе.

Он подчеркнул, что были построены 19 новых воинских частей, отвечающих за организацию охраны и обороны государственной границы с Арменией, созданы 140 погранично-боевых пунктов, пункты пропуска Эйвазлы и Газанчи, в Физулинском и Зангиланском международных аэропортах был организован пограничный контроль.

Э.Гулиев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях было проложено 106 километров новых дорог, проведен капитальный и текущий ремонт 225 километров дорог, территория площадью 2 456 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов, выявлено и обезврежено 1 530 противопехотных и 1 762 противотанковых мин, 294 неразорвавшихся боеприпаса.