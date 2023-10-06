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Начальник ГПС: На границе с Арменией создано 19 новых воинских частей, 140 погранично-боевых пунктов

Начальник ГПС: На границе с Арменией создано 19 новых воинских частей, 140 погранично-боевых пунктов После обеспечения территориальной целостности Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной охраны, улучшению условий службы и социального обеспечения военнос
Армия
6 октября 2023 г. 10:50
Начальник ГПС: На границе с Арменией создано 19 новых воинских частей, 140 погранично-боевых пунктов

После обеспечения территориальной целостности Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной охраны, улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева, опубликованной в официальной прессе.

Он подчеркнул, что были построены 19 новых воинских частей, отвечающих за организацию охраны и обороны государственной границы с Арменией, созданы 140 погранично-боевых пунктов, пункты пропуска Эйвазлы и Газанчи, в Физулинском и Зангиланском международных аэропортах был организован пограничный контроль.

Э.Гулиев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях было проложено 106 километров новых дорог, проведен капитальный и текущий ремонт 225 километров дорог, территория площадью 2 456 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов, выявлено и обезврежено 1 530 противопехотных и 1 762 противотанковых мин, 294 неразорвавшихся боеприпаса.

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Версия на азербайджанском языке DSX rəisi: "Ermənistanla sərhəddə 19 yeni hərbi hissə, 140 sərhəd-döyüş məntəqəsi yaradılıb"

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