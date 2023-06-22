Начальник Государственной пограничной охраны Латвии находится с визитом в Азербайджане

По приглашению начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева делегация во главе с начальником Государственной пограничной охраны Латвии Гунтисом Пуятсом 19-22 июня находится с официальным визитом в Азербайджане.

По приглашению начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева делегация во главе с начальником Государственной пограничной охраны Латвии Гунтисом Пуятсом 19-22 июня находится с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Отмечается, что гости почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили венки. Прибыв затем в Аллею шехидов, гости возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В аппарате ГПС была организована церемония официальной встречи, генерал Гунтис Пуятс обошел строй почетного караула, оставил запись в книге почетных гостей.

В официальной части встречи состоялась презентация на тему охраны границы Азербайджана, было подчеркнуто, что после исторической победы, достигнутой в Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, была восстановлена территориальная целостность страны. Гости были проинформированы об организации мероприятий по охране и обороне государственной границы на освобожденных территориях, работе по созданию необходимой инфраструктуры.