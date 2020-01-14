Начальник Генштаба ВС Азербайджана принял участие в заседании в штаб-квартире НАТО

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 14 января принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате "Решительная поддержка", которое проходило в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Королевство Бельгия) на уровне начальников генеральных штабов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе заседания обсуждалось текущее состояние миссии "Решительная поддержка", возглавляемой НАТО с целью обучения, поддержки и консультирования, и были приняты соответствующие решения по дальнейшему развитию миссии.