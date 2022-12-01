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Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел ряд встреч в Оклахоме

Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел ряд встреч в Оклахоме Находящийся с визитом в США первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с губернатором штата Оклахома Кевином Ститтом и командующим Национальной гвардией бригадным генерал
Армия
1 декабря 2022 г. 10:20
Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел ряд встреч в Оклахоме

Находящийся с визитом в США первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с губернатором штата Оклахома Кевином Ститтом и командующим Национальной гвардией бригадным генералом Томасом Манчино.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев назвал посещение К.Ститтом освобожденных от оккупации территорий в рамках визита в Азербайджан в 2021 году наглядным примером высокого уровня двусторонних связей.

Коснувшись участия военнослужащих армии Азербайджана в международных миротворческих операциях, генерал-полковник К.Велиев отметил, что Азербайджан одним из последних среди стран-партнеров вывел своих миротворцев из Афганистана, достойно выполнив взятые на себя обязательства.

Стороны провели обмен мнениями о совместных мероприятиях между Азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома в рамках "Программы партнерства со штатом" и обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем азербайджанская делегация приняла участие в торжественной церемонии, посвященной 20-летию сотрудничества армии Азербайджана с Национальной гвардией штата Оклахома.

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff of Azerbaijan Army holds several meetings in Oklahoma
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Oklahoma ştatında bir sıra görüşlər keçirib

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