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Начальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут

Начальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил части, дислоцированные в Шуше и Гадруте, для внезапной проверки боевой готовности.
Армия
19 марта 2022 г. 18:55
Начальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил части, дислоцированные в Шуше и Гадруте, для внезапной проверки боевой готовности.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Были отработаны навыки приведения поднятых по тревоге подразделений в высокую боевую готовность, практические умения принятия командирами оперативных решений и применения сил, укрепления боевого дежурства и иные действия.
Начальник Генерального штаба дал конкретные поручения соответствующим полномочным лицам по вопросам дальнейшего повышения уровня боевой, физической и морально-психологической готовности, укрепления воинской дисциплины и материально-технического обеспечения.
Затем генерал-полковник К.Велиев ознакомился с условиями, созданными в одной из воинских частей коммандос.
Начальник Генерального штаба встретился с личным составом и поинтересовался их нуждами. До внимания личного состава вновь было доведено, сколь высоко ценит Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев мужество и героизм, проявленные военнослужащими Азербайджанской Армии в ходе Отечественной войны.
От имени руководства Министерства обороны генерал-полковник К.Велиев поздравил личный состав с праздником Новруз и пожелал успехов в дальнейшей службе.
Затем состоялось служебное совещание с участием командного состава. До личного состава были доведены задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией.
Были даны соответствующие поручения по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, совершенствованию знаний и умений командного состава, изучению возможностей принятых на вооружение техники, оружия и приборов, продолжению учений в соответствии с условиями реального боя с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, и современных методов ведения боя, а также повышению бдительности в праздничные дни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş qərargah rəisi qəfil Şuşa və Hadruta gedib

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