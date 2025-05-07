Начальник Генштаба Венгрии посетил военные объекты Азербайджана

Начальник Генштаба Венгрии посетил военные объекты Азербайджана

Делегация во главе с начальником Генерального штаба Сил обороны Венгрии генералом Габором Бёрёнди, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, посетила Центральный командный пункт Военно-воздушных сил, Центр кибербезопасности, а также одну из воинских частей коммандос.

Как передает Report. об этом сообщает Министерство обороны.

Делегация начала визит с Центрального командного пункта ВВС. Заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде ознакомил гостей со структурой и деятельностью пункта, соответствующего современным стандартам и оснащенного высокотехнологичными средствами.

Гостям был представлен подробный брифинг по вопросам контроля воздушного пространства Азербайджана, координации полетных операций и процессам управления на уровне штаба.