Начальник Генштаба: Уровень профессионализма наших военнослужащих растет

Международные и совместные учения, в которых задействуются различные виды войск азербайджанской армии, способствуют росту уровня профессионализма азербайджанских военнослужащих.

Международные и совместные учения, в которых задействуются различные виды войск азербайджанской армии, способствуют росту уровня профессионализма азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом сказал на заседании коллегии заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

Он отметил, что выступил с широким докладом о мерах по повышению оперативных возможностей войск и командно-управленческих способностей штабов, а также мерах в инженерной, разведывательной и других сферах в первом полугодии текущего года, рассказал об успешных реформах в области строительства армии.