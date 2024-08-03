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Начальник Генштаба: Уровень профессионализма наших военнослужащих растет

Начальник Генштаба: Уровень профессионализма наших военнослужащих растет Международные и совместные учения, в которых задействуются различные виды войск азербайджанской армии, способствуют росту уровня профессионализма азербайджанских военнослужащих.
Армия
3 августа 2024 г. 14:32
Начальник Генштаба: Уровень профессионализма наших военнослужащих растет

Международные и совместные учения, в которых задействуются различные виды войск азербайджанской армии, способствуют росту уровня профессионализма азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом сказал на заседании коллегии заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

Он отметил, что выступил с широким докладом о мерах по повышению оперативных возможностей войск и командно-управленческих способностей штабов, а также мерах в инженерной, разведывательной и других сферах в первом полугодии текущего года, рассказал об успешных реформах в области строительства армии.

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Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah rəisi: Hərbçilərimizin peşəkarlıq səviyyəsi daha da yüksəldilib

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