Начальник Генштаба: Территория, морское и воздушное пространство Азербайджана надежно защищены

В Учебно-образовательном центре при участии личного состава воинских частей Бакинского гарнизона, членов семей шехидов и ветеранов войны состоялась встреча с молодежью Азербайджанской армии.

В Учебно-образовательном центре при участии личного состава воинских частей Бакинского гарнизона, членов семей шехидов и ветеранов войны состоялась встреча с молодежью Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов была почтена минутой молчания.

Выступивший на мероприятии первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев передал участникам приветствия и поздравления министра обороны.

Он подчеркнул, что для нашей молодежи большая честь служить в Азербайджанской армии и достойно выполнять все поставленные задачи: "Наши молодые граждане, служащие в армии, являясь ведущей силой общества, глубоко осознают свой священный долг перед Родиной и народом. Благодаря высокому профессионализму наших офицеров и солдат, несущих службу в окопах и на боевых позициях, надежно защищены территория, морское и воздушное пространство нашей страны".