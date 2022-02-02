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Начальник Генштаба: Территория, морское и воздушное пространство Азербайджана надежно защищены

Начальник Генштаба: Территория, морское и воздушное пространство Азербайджана надежно защищены В Учебно-образовательном центре при участии личного состава воинских частей Бакинского гарнизона, членов семей шехидов и ветеранов войны состоялась встреча с молодежью Азербайджанской армии.
Армия
2 февраля 2022 г. 12:38
Начальник Генштаба: Территория, морское и воздушное пространство Азербайджана надежно защищены

В Учебно-образовательном центре при участии личного состава воинских частей Бакинского гарнизона, членов семей шехидов и ветеранов войны состоялась встреча с молодежью Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов была почтена минутой молчания.

Выступивший на мероприятии первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев передал участникам приветствия и поздравления министра обороны.

Он подчеркнул, что для нашей молодежи большая честь служить в Азербайджанской армии и достойно выполнять все поставленные задачи: "Наши молодые граждане, служащие в армии, являясь ведущей силой общества, глубоко осознают свой священный долг перед Родиной и народом. Благодаря высокому профессионализму наших офицеров и солдат, несущих службу в окопах и на боевых позициях, надежно защищены территория, морское и воздушное пространство нашей страны".

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff: Land, sea territories and airspace of Azerbaijan are reliably protected
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Qərargah rəisi: "Azərbaycanın ərazisi, dəniz və hava məkanı etibarlı qorunur”

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