О нас

Начальник Генштаба проверил служебно-боевую деятельность воинских частей ВВС

Начальник Генштаба проверил служебно-боевую деятельность воинских частей ВВС Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства проверили служебно-боевую деятельность воинских частей ВВС.
Армия
30 июля 2024 г. 19:02
Начальник Генштаба проверил служебно-боевую деятельность воинских частей ВВС

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства проверили служебно-боевую деятельность воинских частей ВВС.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Керим Велиев встретился с летно-техническим составом на одной из военных авиабаз и поинтересовался уровнем летной подготовки военной авиации, маневренными возможностями и эффективным боевым применением авиационных средств, а также состоянием взлетно-посадочных полос.

Встретившись в Учебно-тренировочном центре ВВС с курсантами курсов усовершенствования, генерал-полковник дал соответствующие поручения по дальнейшему повышению уровня их боевой подготовки и профессионализма, а также практическому освоению имеющегося в распоряжении современного вооружения и техники.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоChief of General Staff inspects Azerbaijan Air Force operations
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Qərargah rəisi Hərbi Hava Qüvvələrinin xidməti-döyüş fəaliyyətini yoxlayıb

Экслюзивные новости

В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi