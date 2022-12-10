О нас

Начальник Генштаба: Проведение различных военных учений способствовало повышению боеспособности войск

Начальник Генштаба: Проведение различных военных учений способствовало повышению боеспособности войск Проведение различных военных учений и занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионализма личного состава азербайджанской армии.
Армия
10 декабря 2022 г. 14:20
Начальник Генштаба: Проведение различных военных учений способствовало повышению боеспособности войск

Проведение различных военных учений и занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионализма личного состава азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии Министерства обороны по итогам 2022 года сказал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

Проанализировав служебно-боевую деятельность азербайджанской армии в 2022 году, генерал-полковник К.Велиев отметил, что проведение различных военных учений и занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионализма личного состава.

К.Велиев выступил с широким докладом о реформах, проведенных за прошедший год по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в сфере армейского строительства, о достижениях в области повышения возможностей и способностей, оперативной и боевой подготовки, оснащения современным вооружением и техникой, инженерных и разведывательных служб, комплектования профессиональными кадрами, морально-психологической подготовки личного состава и в других сферах.

Было обстоятельно рассказано о работе по прокладке новых дорог в результате инженерных мероприятий, проведенных на освобожденных территориях, очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi: "Bu il qoşunların döyüş qabiliyyəti daha da artırılıb"

Самое важное

Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
ФотоЗавершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
9 декабря 2022 г. 19:19
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
9 декабря 2022 г. 13:52
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
9 декабря 2022 г. 13:20
Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
ФотоПредседатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
9 декабря 2022 г. 12:58
Новый законопроект О государственно-частном партнерстве принят в III чтении
Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении
9 декабря 2022 г. 12:39
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
9 декабря 2022 г. 11:47
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 14:05
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
8 декабря 2022 г. 13:50
В Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
ФотоВ Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
8 декабря 2022 г. 01:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi