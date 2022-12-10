Начальник Генштаба: Проведение различных военных учений способствовало повышению боеспособности войск

Проведение различных военных учений и занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионализма личного состава азербайджанской армии.

Проведение различных военных учений и занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионализма личного состава азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии Министерства обороны по итогам 2022 года сказал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

Проанализировав служебно-боевую деятельность азербайджанской армии в 2022 году, генерал-полковник К.Велиев отметил, что проведение различных военных учений и занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионализма личного состава.

К.Велиев выступил с широким докладом о реформах, проведенных за прошедший год по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в сфере армейского строительства, о достижениях в области повышения возможностей и способностей, оперативной и боевой подготовки, оснащения современным вооружением и техникой, инженерных и разведывательных служб, комплектования профессиональными кадрами, морально-психологической подготовки личного состава и в других сферах.

Было обстоятельно рассказано о работе по прокладке новых дорог в результате инженерных мероприятий, проведенных на освобожденных территориях, очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.