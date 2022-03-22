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Начальник Генштаба обсудил с российским генералом вывод армянских вооруженных группировок

Начальник Генштаба обсудил с российским генералом вывод армянских вооруженных группировок 22 марта первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации по миротворче
Армия
22 марта 2022 г. 16:11
Начальник Генштаба обсудил с российским генералом вывод армянских вооруженных группировок

22 марта первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации по миротворческой деятельности генерал-полковником Алексеем Кимом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече были обсуждены вопросы исполнения положений заявления, подписанного между президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, а также оперативная обстановка на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

В соответствии с пунктом 4 заявления от 10 ноября 2020 года стороны провели обстоятельный обмен мнениями по выводу незаконных армянских вооруженных группировок с территории Азербайджана и ряду других вопросов.

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Версия на английском языке Chief of General Staff of Azerbaijan Army meets with Deputy Commander-in-Chief of Russian Land Forces
Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah rəisi rusiyalı generalla erməni silahlılarının Qarabağdan çıxarılmasını müzakirə edib

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