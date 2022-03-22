Начальник Генштаба обсудил с российским генералом вывод армянских вооруженных группировок

22 марта первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации по миротворче

22 марта первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации по миротворческой деятельности генерал-полковником Алексеем Кимом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече были обсуждены вопросы исполнения положений заявления, подписанного между президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, а также оперативная обстановка на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

В соответствии с пунктом 4 заявления от 10 ноября 2020 года стороны провели обстоятельный обмен мнениями по выводу незаконных армянских вооруженных группировок с территории Азербайджана и ряду других вопросов.