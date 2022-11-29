Начальник Генштаба Керим Велиев посетил посольство Азербайджана в США

28 ноября находящаяся с визитом в Соединенных Штатах Америки делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым побывала в посольстве нашей страны в США

28 ноября находящаяся с визитом в Соединенных Штатах Америки делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым побывала в посольстве нашей страны в США.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, в ходе визита планируется проведение встреч делегации с военным руководством США, а также в штате Оклахома в рамках "Программы партнерства со штатом".

Отметим, что также будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.