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Начальник Генштаба Керим Велиев посетил посольство Азербайджана в США

Начальник Генштаба Керим Велиев посетил посольство Азербайджана в США 28 ноября находящаяся с визитом в Соединенных Штатах Америки делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым побывала в посольстве нашей страны в США
Армия
29 ноября 2022 г. 08:29
Начальник Генштаба Керим Велиев посетил посольство Азербайджана в США

28 ноября находящаяся с визитом в Соединенных Штатах Америки делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым побывала в посольстве нашей страны в США.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, в ходе визита планируется проведение встреч делегации с военным руководством США, а также в штате Оклахома в рамках "Программы партнерства со штатом".

Отметим, что также будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.

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Версия на английском языке Chief of General Staff of Azerbaijani Army visits country`s embassy in US
Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah rəisi Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyində olub

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