Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с замминистра национальной обороны Турции

27 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией, возглавляемой заместителем

27 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах. Стороны подчеркнули успешное развитие сотрудничества между армиями двух стран, зиждущегося на узах дружбы и братства.

Была особо подчеркнута значимость совместных азербайджано-турецких учений для обеспечения безопасности в регионе, отмечена важность продолжения деятельности в этом направлении.

На встрече стороны обменялись мнениями по перспективам развития совместного военного производства и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.