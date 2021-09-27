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Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с замминистра национальной обороны Турции

Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с замминистра национальной обороны Турции 27 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией, возглавляемой заместителем
Армия
27 сентября 2021 г. 19:09
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с замминистра национальной обороны Турции

27 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах. Стороны подчеркнули успешное развитие сотрудничества между армиями двух стран, зиждущегося на узах дружбы и братства.

Была особо подчеркнута значимость совместных азербайджано-турецких учений для обеспечения безопасности в регионе, отмечена важность продолжения деятельности в этом направлении.

На встрече стороны обменялись мнениями по перспективам развития совместного военного производства и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Turkish top military officers mull setting up joint industries
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi türkiyəli nazir müavini ilə görüşüb

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