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Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией

Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с прибывшей в Баку делегацией командования сухопутных войск ВС Турции во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом.
Армия
17 декабря 2024 г. 15:45
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией

Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с прибывшей в Баку делегацией командования сухопутных войск ВС Турции во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Турецкая делегация посетила могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям. Были возложены венки и цветы, почтена их светлая память.

На встрече в Генштабе генерал-полковник Велиев поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан.

Отметив, что сложившееся успешное военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружественных и братских связях, Керим Велиев рассказал о вкладе этих союзнических отношений в армейское строительство обеих стран и подчеркнул важность их дальнейшего развития.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, генерал-лейтенант Алтуг отметил высокий уровень двустороннего военного сотрудничества, направленного на расширение обмена опытом между обеими странами, и отметил важность совместных учений, продемонстрировавших, что Азербайджан является важным партнером Турции.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам развития военного сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем делегация братской Турции встретилась с советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем. На встрече был проведен широкий обмен мнениями о положительных результатах работы по применению в азербайджанской армии модели ВС Турции и по другим вопросам.

В заключение турецкая делегация посетила Центральный командный пункт и ознакомилась с созданными здесь условиями.

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Версия на английском языке ФотоChief of Azerbaijan's General Staff meets with Turkish delegation
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Qərargah rəisi Türkiyə nümayəndə heyəti ilə regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

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