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Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с министром обороны Италии

Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с министром обороны Италии В рамках официального визита в Италию первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с министром обороны этой страны Гвидо Крозетто.
Армия
19 сентября 2024 г. 19:03
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с министром обороны Италии

В рамках официального визита в Италию первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с министром обороны этой страны Гвидо Крозетто.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов.

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Версия на английском языке Azerbaijani chief of general staff meets with Italian defense minister
Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev İtaliyanın müdafiə naziri ilə hərbi əməkdaşlığı müzakirə edib

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