Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с министром обороны Италии

В рамках официального визита в Италию первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с министром обороны этой страны Гвидо Крозетто.

В рамках официального визита в Италию первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с министром обороны этой страны Гвидо Крозетто.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов.