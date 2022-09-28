Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с министром обороны Грузии

28 сентября в рамках официального визита в Грузию первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе.
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На встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения основываются на дружбе и взаимном доверии, а регулярные встречи глав государств способствуют дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.
Было подчеркнуто, что эти отношения, отвечающие взаимным интересам, служат обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.
Стороны особо отметили важность дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями и по другим интересующим вопросам.
После встречи начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил Площадь героев в центре Тбилиси и возложил венок к памятнику погибшим за территориальную целостность Грузии.