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Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с личным составом Высшего военного училища

Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с личным составом Высшего военного училища По поручению министра обороны, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.
Армия
8 декабря 2021 г. 15:49
Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с личным составом Высшего военного училища

По поручению министра обороны, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Вначале были возложены цветы к памятнику Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории училища, почтена память Общенационального лидера.

Начальнику Генерального штаба, поинтересовавшемуся социально-бытовыми условиями курсантов и учебно-воспитательным процессом, было доложено, что занятия в Военном училище проводятся на основе передовых методов. Было отмечено, что освоение курсантами военных специальностей и обретение профессиональных навыков является одним из основных направлений деятельности училища.

Генерал-полковник К.Велиев проверил ход учебного процесса, проводимого в аудиториях и на учебных полигонах в целях повышения теоретических и практических знаний курсантов. Затем в клубе Военного училища состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом. Начальник Генерального штаба особо подчеркнул заслуги выпускников Высшего военного училища в победе, одержанной в Отечественной войне под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, отметив важную роль нынешних курсантов в дальнейшем укреплении Азербайджанской армии.

Поинтересовавшись нуждами курсантов, начальник Генерального штаба передал соответствующие поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова должностным лицам.

В заключение состоялся совместный обед с курсантами.

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff of Azerbaijan Army met with personnel of Military Academy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Ali Hərbi Məktəbin şəxsi heyəti ilə görüşüb

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