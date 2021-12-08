Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с личным составом Высшего военного училища

По поручению министра обороны, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

По поручению министра обороны, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Вначале были возложены цветы к памятнику Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории училища, почтена память Общенационального лидера.

Начальнику Генерального штаба, поинтересовавшемуся социально-бытовыми условиями курсантов и учебно-воспитательным процессом, было доложено, что занятия в Военном училище проводятся на основе передовых методов. Было отмечено, что освоение курсантами военных специальностей и обретение профессиональных навыков является одним из основных направлений деятельности училища.

Генерал-полковник К.Велиев проверил ход учебного процесса, проводимого в аудиториях и на учебных полигонах в целях повышения теоретических и практических знаний курсантов. Затем в клубе Военного училища состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом. Начальник Генерального штаба особо подчеркнул заслуги выпускников Высшего военного училища в победе, одержанной в Отечественной войне под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, отметив важную роль нынешних курсантов в дальнейшем укреплении Азербайджанской армии.

Поинтересовавшись нуждами курсантов, начальник Генерального штаба передал соответствующие поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова должностным лицам.

В заключение состоялся совместный обед с курсантами.