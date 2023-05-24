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Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана

Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил этой ст
Армия
24 мая 2023 г. 10:21
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана

Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил этой страны генералом армии Асимом Муниром.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал армии А.Мунир поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне.

Он отметил, что дружественные отношения между армиями двух стран развиваются, вступив в новый этап. Было отмечено, что Пакистан придает особую значимость военному сотрудничеству с Азербайджаном, подчеркнуто о наличии широких возможностей для дальнейшего развития военных связей.

Поблагодарив за приглашение, генерал-полковник К.Велиев отметил, что между азербайджанским и пакистанским народами исторически сложились дружественные отношения, внесшие большой вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества, равно как и в других областях.

Генерал-полковник К.Велиев особо подчеркнул, что развитие и расширение сотрудничества с Пакистаном в военной сфере, как и во всех других областях, постоянно находятся в центре внимания президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Рассказав о провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на условной границе, начальник Генерального штаба отметил, что эти провокации были намеренно совершены Арменией в целях обострения ситуации, и каждый раз противнику был дан достойный ответ.

На встрече была подчеркнута важность расширения связей между видами войск армий двух стран, проведения совместных учений Азербайджан-Пакистан-Турция и дальнейшего развития трехстороннего сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также иные вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом и безопасности.

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Версия на английском языке ФотоChief of Azerbaijan Army General Staff meets with Chief of Pakistan Army Staff
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Pakistanın Quru Qoşunlarının komandanı ilə görüşüb

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