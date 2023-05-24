Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана

Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил этой ст

Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил этой страны генералом армии Асимом Муниром.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал армии А.Мунир поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне.

Он отметил, что дружественные отношения между армиями двух стран развиваются, вступив в новый этап. Было отмечено, что Пакистан придает особую значимость военному сотрудничеству с Азербайджаном, подчеркнуто о наличии широких возможностей для дальнейшего развития военных связей.

Поблагодарив за приглашение, генерал-полковник К.Велиев отметил, что между азербайджанским и пакистанским народами исторически сложились дружественные отношения, внесшие большой вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества, равно как и в других областях.

Генерал-полковник К.Велиев особо подчеркнул, что развитие и расширение сотрудничества с Пакистаном в военной сфере, как и во всех других областях, постоянно находятся в центре внимания президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Рассказав о провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на условной границе, начальник Генерального штаба отметил, что эти провокации были намеренно совершены Арменией в целях обострения ситуации, и каждый раз противнику был дан достойный ответ.

На встрече была подчеркнута важность расширения связей между видами войск армий двух стран, проведения совместных учений Азербайджан-Пакистан-Турция и дальнейшего развития трехстороннего сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также иные вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом и безопасности.