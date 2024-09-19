О нас

Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с итальянским коллегой

Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с итальянским коллегой Находящаяся с официальным визитом в Италии делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила памятник Неизвестному солдату на площади Венеции и во
Армия
19 сентября 2024 г. 16:30
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с итальянским коллегой

Находящаяся с официальным визитом в Италии делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила памятник Неизвестному солдату на площади Венеции и возложила венок к монументу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Затем начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с действующим начальником Генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

На встрече с участием чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Италии Рашада Асланова был представлен брифинг о структуре и направлениях деятельности Министерства обороны и Вооруженных сил Италии.

На встречах один на один и в расширенном составе также обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и вопросы региональной безопасности.

Генерал-полковник К.Велиев поздравил адмирала Драгоне с назначением главой Военного комитета НАТО и пожелал ему успехов на новой должности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоChief of General Staff of Azerbaijan Army meets with his Italian counterpart
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İtaliyanın Baş Qərargah rəisləri görüşüb

Самое читаемое

В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
14 сентября 2024 г. 13:42
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
14 сентября 2024 г. 14:00
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
16 сентября 2024 г. 13:08
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24
Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24
15 сентября 2024 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi