Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с итальянским коллегой

Находящаяся с официальным визитом в Италии делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила памятник Неизвестному солдату на площади Венеции и во

Находящаяся с официальным визитом в Италии делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила памятник Неизвестному солдату на площади Венеции и возложила венок к монументу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Затем начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с действующим начальником Генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

На встрече с участием чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Италии Рашада Асланова был представлен брифинг о структуре и направлениях деятельности Министерства обороны и Вооруженных сил Италии.

На встречах один на один и в расширенном составе также обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и вопросы региональной безопасности.

Генерал-полковник К.Велиев поздравил адмирала Драгоне с назначением главой Военного комитета НАТО и пожелал ему успехов на новой должности.