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Начальник Генштаба Азербайджанской армии посетил памятник общенациональному лидеру в Тбилиси

Начальник Генштаба Азербайджанской армии посетил памятник общенациональному лидеру в Тбилиси Находящийся с официальным визитом в Грузии первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в одноиме
Армия
28 сентября 2022 г. 14:44
Начальник Генштаба Азербайджанской армии посетил памятник общенациональному лидеру в Тбилиси

Находящийся с официальным визитом в Грузии первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в одноименном парке в центре Тбилиси.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Азербайджанская делегация возложила венок к памятнику, с глубоким уважением почтив светлую память общенационального лидера.

Начальника Генерального штаба Азербайджанской армии сопровождали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, руководитель аппарата военного атташе полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов и сотрудники посольства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Baş Qərargah rəisi Tbilisidə Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib

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