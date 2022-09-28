Начальник Генштаба Азербайджанской армии посетил памятник общенациональному лидеру в Тбилиси

Начальник Генштаба Азербайджанской армии посетил памятник общенациональному лидеру в Тбилиси

Находящийся с официальным визитом в Грузии первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в одноиме

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Находящийся с официальным визитом в Грузии первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в одноименном парке в центре Тбилиси. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны. Азербайджанская делегация возложила венок к памятнику, с глубоким уважением почтив светлую память общенационального лидера. Начальника Генерального штаба Азербайджанской армии сопровождали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, руководитель аппарата военного атташе полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов и сотрудники посольства. Подпишитесь на наш Telegram канал