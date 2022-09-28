Начальник Генштаба Азербайджанской армии посетил памятник общенациональному лидеру в Тбилиси

Находящийся с официальным визитом в Грузии первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в одноименном парке в центре Тбилиси.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Азербайджанская делегация возложила венок к памятнику, с глубоким уважением почтив светлую память общенационального лидера.
Начальника Генерального штаба Азербайджанской армии сопровождали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, руководитель аппарата военного атташе полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов и сотрудники посольства.