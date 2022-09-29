Начальник Генштаба посетил Национальный учебно-тренировочный центр в Грузии

Находящаяся с официальным визитом в Грузии делегация во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым, 29 сентября посетила Крцанисский Национальный учебно-трениров

Находящаяся с официальным визитом в Грузии делегация во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым, 29 сентября посетила Крцанисский Национальный учебно-тренировочный центр в пригороде Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, азербайджанской делегации был представлен обширный брифинг об истории и деятельности центра.

Затем делегация посетила научный военно-технический центр "Дельта". Был проведен смотр произведенной центром военной техники и оборудования, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес.