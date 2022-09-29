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Начальник Генштаба посетил Национальный учебно-тренировочный центр в Грузии

Начальник Генштаба посетил Национальный учебно-тренировочный центр в Грузии Находящаяся с официальным визитом в Грузии делегация во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым, 29 сентября посетила Крцанисский Национальный учебно-трениров
Армия
29 сентября 2022 г. 16:17
Начальник Генштаба посетил Национальный учебно-тренировочный центр в Грузии

Находящаяся с официальным визитом в Грузии делегация во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым, 29 сентября посетила Крцанисский Национальный учебно-тренировочный центр в пригороде Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, азербайджанской делегации был представлен обширный брифинг об истории и деятельности центра.

Затем делегация посетила научный военно-технический центр "Дельта". Был проведен смотр произведенной центром военной техники и оборудования, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Chief of General Staff visits National Training Center in Georgia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Baş Qərargah rəisi Gürcüstanda Milli Təlim və Tədris Mərkəzində olub

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