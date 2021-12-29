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Начальник Генштаба азербайджанской армии побывал в Сухопутных войсках ВС страны

Начальник Генштаба азербайджанской армии побывал в Сухопутных войсках ВС страны По поручению министра обороны Азербайджана первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках
Армия
29 декабря 2021 г. 09:43
Начальник Генштаба азербайджанской армии побывал в Сухопутных войсках ВС страны
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По поручению министра обороны Азербайджана первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии ознакомился с условиями, созданными в здании штаба и административных зданиях других управлений Командования Сухопутных войск, и провел совещание по итогам 2021 года.

Выступивший перед военнослужащими генерал-полковник К.Велиев, от имени руководства Министерства обороны поздравил личный состав с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

На совещании до личного состава вновь были доведены задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами перед армией. Был проведен анализ боеготовности и морально-психологического состояния военнослужащих, обсуждены вопросы дальнейшего повышения боеспособности, воспитания личного состава в духе патриотизма и другие вопросы.
Затем начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии встретился с личным составом одной из воинских частей коммандос. Доведя до личного состава поручения Министра обороны, генерал-полковник К.Велиев подчеркнул важность дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff of Azerbaijan Army visits Land Forces
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Quru Qoşunlarında olub, müşavirə keçirib

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