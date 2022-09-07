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Начальник Генштаба Азербайджанской армии побывал в Сухопутных войсках

Начальник Генштаба Азербайджанской армии побывал в Сухопутных войсках Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках.
Армия
7 сентября 2022 г. 19:38
Начальник Генштаба Азербайджанской армии побывал в Сухопутных войсках

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, начальник Генштаба провел совещание с руководящим составом Сухопутных войск.

На совещании была проанализирована работа, проделанная в Сухопутных войсках. До внимания личного состава были доведены задачи, поставленные перед Азербайджанской армией президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Первый заместитель министра обороны передал соответствующим должностным лицам поручения министра относительно дальнейшего повышения боевой подготовки и профессионального уровня военнослужащих, адаптации учений к реальным боевым условиям и использования технологических новшеств.

Затем генерал-полковник К.Велиев, заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анвар Эфендиев, ректор Национального университета обороны генерал-лейтенант Гейдар Пириев и другие высокопоставленные офицеры побывали в Общевойсковом учебном центре Сухопутных войск, где встретились с молодыми лейтенантами, привлеченными к "Начальному курсу офицеров коммандос".

В завершение генерал-полковник К.Велиев поинтересовался нуждами военнослужащих и пообедал с ними.

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