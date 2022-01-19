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Начальник генштаба Азербайджанской армии побывал на освобожденных территориях

Начальник генштаба Азербайджанской армии побывал на освобожденных территориях 19 января первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев проверил деятельность воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.
Армия
19 января 2022 г. 17:23
Начальник генштаба Азербайджанской армии побывал на освобожденных территориях

19 января первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев проверил деятельность воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Начальник Генерального штаба ознакомился с организацией службы войск и боевого дежурства, а также с социально-бытовыми условиями личного состава. Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева созданы все необходимые условия для поддержания высокого уровня боеготовности подразделений.

Генерал-полковник К.Велиев поинтересовался нуждами личного состава и пожелал военнослужащим успехов в службе.

Затем начальник Генерального штаба принял участие в сборах с участием командиров воинских частей и их заместителей.

Сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, воздвигнутому на территории воинской части, почтена память великого лидера.

Было отмечено, что основной целью сборов является совершенствование теоретических знаний и профессионализма офицеров по ведению современного общевойскового боя и управлению подразделениями, а также навыков принятия решений и организаторских способностей при организации боевой работы.

Выступив на сборах, начальник Генерального штаба довел до внимания командно-начальствующего состава важность выполнения предстоящих задач в связи с осуществлением реформ в армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и указания министра обороны по дальнейшему повышению уровня несения боевого дежурства и боеспособности войск.

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff of Azerbaijani Army visits occupied territories
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi azad edilmiş ərazilərə gedib

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