Начальник Генштаба: Азербайджанская армия готова выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Военный институт имени Гейдара Алиева.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Военный институт имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев ознакомился с ходом семестровых экзаменов, осмотрел учебно-материальную базу военного института, ознакомился с условиями, созданными в электронной библиотеке, компьютерном и других классах.

Начальник Генштаба также встретился с личным составом. В ходе встречи K.Велиев заявил, что армия готова выполнить любой приказ президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и подчеркнул, что наша страна обладает самой сильной армией на Южном Кавказе.