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Начальник Генштаба: Азербайджанская армия адаптируется к современной армейской модели

Начальник Генштаба: Азербайджанская армия адаптируется к современной армейской модели "В настоящее время предпринимаются необходимые шаги по приведению Азербайджанской армии в соответствие с современной армейской моделью, в частности со стандартами Вооруженных сил Турции".
Армия
30 августа 2022 г. 20:05
Начальник Генштаба: Азербайджанская армия адаптируется к современной армейской модели

"В настоящее время предпринимаются необходимые шаги по приведению Азербайджанской армии в соответствие с современной армейской моделью, в частности со стандартами Вооруженных сил Турции".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, выступая на мероприятии, посвященном 100-й годовщине Дня Победы братской Турецкой Республики.

"Военное сотрудничество между нашими странами еще больше укрепляет наш союз. Это способствует сохранению спокойствия и стабильности в регионе", - подчеркнул начальник Генштаба.

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Версия на английском языке Chief of General Staff: Azerbaijani Army adapting to modern army model
Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah rəisi: "Azərbaycan Ordusu müasir ordu modelinə uyğunlaşdırılır"

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