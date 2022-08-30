Начальник Генштаба: Азербайджанская армия адаптируется к современной армейской модели

"В настоящее время предпринимаются необходимые шаги по приведению Азербайджанской армии в соответствие с современной армейской моделью, в частности со стандартами Вооруженных сил Турции".

"В настоящее время предпринимаются необходимые шаги по приведению Азербайджанской армии в соответствие с современной армейской моделью, в частности со стандартами Вооруженных сил Турции".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, выступая на мероприятии, посвященном 100-й годовщине Дня Победы братской Турецкой Республики.

"Военное сотрудничество между нашими странами еще больше укрепляет наш союз. Это способствует сохранению спокойствия и стабильности в регионе", - подчеркнул начальник Генштаба.