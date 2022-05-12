Начальник Генштаба Азербайджана встретился с делегацией Казахстана

12 мая первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником Главного разведывательного департамента Министерства обороны Казахст

12 мая первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником Главного разведывательного департамента Министерства обороны Казахстана генерал-лейтенантом Сериком Изтлеуовым.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Приветствуя гостей, генерал-полковник К.Велиев подчеркнул необходимость проведения подобных встреч и расширения взаимосвязей в укреплении военного сотрудничества между армиями двух государств.

Генерал-лейтенант С.Изтлеуов выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, отметил большое значение обмена опытом в области военного сотрудничества.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие интерес.