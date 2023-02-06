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Начальник Генштаба Азербайджана проверил ход интенсивной боевой подготовки воинских частей

Начальник Генштаба Азербайджана проверил ход интенсивной боевой подготовки воинских частей Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев побывали в воинских частях и проверили ход интенсивных занятий по боевой подготовке нового учебного перио
Армия
6 февраля 2023 г. 11:32
Начальник Генштаба Азербайджана проверил ход интенсивной боевой подготовки воинских частей

Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев побывали в воинских частях и проверили ход интенсивных занятий по боевой подготовке нового учебного периода.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба заслушал доклады командного состава по организации и проведению занятий. Отмечалось, что уделяется особое внимание качественной организации мероприятий по боевой подготовке в подразделениях. На занятиях, проводимых в плановом порядке с учетом современных методов ведения боя, основное внимание уделено развитию индивидуальных способностей и совершенствованию тактико-специальной подготовки личного состава.

Первый заместитель министра обороны подчеркнул важность проведения занятий для командного состава в соответствии с условиями реального боя.

Отметив, что президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко ценит ответные меры, принятые нашими подразделениями при предотвращении провокаций вооруженных сил Армении, начальник Генерального штаба довел до сведения соответствующих лиц задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией, и указания министра обороны о поддержании высокого уровня боеготовности и обеспечения эффективного применения вооружения и техники в целях точного и своевременного исполнения поставленных задач.

В заключение группе военнослужащих, отличившихся на службе, были преподнесены ценные подарки.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Chief of General Staff inspects intensive combat training of military units
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi hərbi hissələrin intensiv döyüş hazırlığını yoxlayıb

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