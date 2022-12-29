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Начальник Генштаба армии Азербайджана встретился с военнослужащими в Шуше

Начальник Генштаба армии Азербайджана встретился с военнослужащими в Шуше Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев посетил ряд воинских частей, в том числе воинские части коммандос, встретился с военнослужащими в Шуше.
Армия
29 декабря 2022 г. 12:37
Начальник Генштаба армии Азербайджана встретился с военнослужащими в Шуше

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев посетил ряд воинских частей, в том числе воинские части коммандос, встретился с военнослужащими в Шуше.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Генерал-полковник Керим Велиев ознакомился с условиями, созданными для личного состава в воинских частях, а также дал поручения для дальнейшего повышения боеспособности и поддержания состояния боеготовности на высоком уровне.

Отметим, что генерал-полковник Керим Велиев и другой руководящий состав министерства посетили воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Şuşada hərbçilərlə görüşüb, tapşırıqlar verib

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