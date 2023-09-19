Начальник Генштаба армии Азербайджана встретился с турецкой делегацией

19 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Юридической службы Министерства нац

19 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Юридической службы Министерства национальной обороны Турецкой Республики.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Выразив удовлетворение визитом гостей в нашу страну, начальник Генерального штаба рассказал о значимости проводимых в армии Азербайджана просветительских мероприятий, связанных с применением военного законодательства и международного гуманитарного права.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями об организации юридической службы, служебной деятельности военных юристов и по другим областям.