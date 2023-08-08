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Начальник Генштаба армии Азербайджана встретился с турецкой делегацией

Начальник Генштаба армии Азербайджана встретился с турецкой делегацией 8 августа первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турции ген
Армия
8 августа 2023 г. 15:37
Начальник Генштаба армии Азербайджана встретился с турецкой делегацией

8 августа первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки.

На встрече обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя братскими странами и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Chief of Azerbaijani Army General Staff meets Turkish delegation
Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev Türkiyənin Baş Qərargahının Kəşfiyyat rəisi ilə görüşüb

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