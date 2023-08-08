Начальник Генштаба армии Азербайджана встретился с турецкой делегацией

8 августа первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турции ген

8 августа первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки.

На встрече обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя братскими странами и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.