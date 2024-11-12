Начальник Генштаба армии Азербайджана принял участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев в рамках визита в Российскую Федерацию принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев в рамках визита в Российскую Федерацию принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На заседании были подробно обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.