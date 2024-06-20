Начальник Генштаба армии Азербайджана побывал на заводе боевых систем в Сербии

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев в рамках официального визита в Сербию вместе с возглавляемой им делегацией посетил компанию "Югоимпорт СДПР".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

После ознакомления с продукцией компании начальник Генерального штаба прибыл на завод боевых систем.

Азербайджанской делегации была представлена подробная информация об основных направлениях деятельности завода.

Затем делегация посетила военный городок "Растко Неманич" и бригаду специальных операций. Здесь начальнику Генерального штаба армии Азербайджана были представлены образцы вооружения и техники.

В заключение генерал-полковник К.Велиев понаблюдал за действиями по боевой подготовке.