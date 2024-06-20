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Начальник Генштаба армии Азербайджана побывал на заводе боевых систем в Сербии

Начальник Генштаба армии Азербайджана побывал на заводе боевых систем в Сербии
Армия
20 июня 2024 г. 18:45
Начальник Генштаба армии Азербайджана побывал на заводе боевых систем в Сербии

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев в рамках официального визита в Сербию вместе с возглавляемой им делегацией посетил компанию "Югоимпорт СДПР".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

После ознакомления с продукцией компании начальник Генерального штаба прибыл на завод боевых систем.

Азербайджанской делегации была представлена подробная информация об основных направлениях деятельности завода.

Затем делегация посетила военный городок "Растко Неманич" и бригаду специальных операций. Здесь начальнику Генерального штаба армии Азербайджана были представлены образцы вооружения и техники.

В заключение генерал-полковник К.Велиев понаблюдал за действиями по боевой подготовке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKərəm Vəliyev Serbiyada "Yugoimport SDPR" şirkətini ziyarət edib

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