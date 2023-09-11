Начался официальный визит начальника Генерального штаба армии Азербайджана в Турцию

11 сентября начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генерального штаба армии генерал-полковника Керима Велиева в Турцию.

11 сентября начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генерального штаба армии генерал-полковника Керима Велиева в Турцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках визита в братскую страну, совершаемого по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерала армии Метина Гюрака, состоится ряд встреч начальника Генерального штаба армии Азербайджана с военным руководством Турции.

В ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.