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Начался официальный визит начальника Генерального штаба армии Азербайджана в Турцию

Начался официальный визит начальника Генерального штаба армии Азербайджана в Турцию 11 сентября начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генерального штаба армии генерал-полковника Керима Велиева в Турцию.
Армия
11 сентября 2023 г. 12:21
Начался официальный визит начальника Генерального штаба армии Азербайджана в Турцию

11 сентября начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генерального штаба армии генерал-полковника Керима Велиева в Турцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках визита в братскую страну, совершаемого по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерала армии Метина Гюрака, состоится ряд встреч начальника Генерального штаба армии Азербайджана с военным руководством Турции.

В ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.

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Версия на английском языке Chief of General Staff of Azerbaijan army starts official visit to Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş Qərargah rəisi hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün Türkiyəyə gedib

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