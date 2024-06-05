Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Узбекистане

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генштаба армии генерал-полковник Керим Велиев находится с официальным визитом в Узбекистане.

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генштаба армии генерал-полковник Керим Велиев находится с официальным визитом в Узбекистане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Визит организован по приглашению первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба ВС Узбекистана генерал-майора Шухрата Халмухамедова.

Велиев вместе с возглавляемой им делегацией возложил венок к памятному барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева в одноименном сквере в Ташкенте, почтив память великого лидера.

Затем Керим Велиев встретился со своим узбекским коллегой. В Министерстве обороны Узбекистана состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Визит Керима Велиева в Узбекистан продлится до 7 июня.