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Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Узбекистане

Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Узбекистане Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генштаба армии генерал-полковник Керим Велиев находится с официальным визитом в Узбекистане.
Армия
5 июня 2024 г. 19:15
Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Узбекистане

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генштаба армии генерал-полковник Керим Велиев находится с официальным визитом в Узбекистане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Визит организован по приглашению первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба ВС Узбекистана генерал-майора Шухрата Халмухамедова.

Велиев вместе с возглавляемой им делегацией возложил венок к памятному барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева в одноименном сквере в Ташкенте, почтив память великого лидера.

Затем Керим Велиев встретился со своим узбекским коллегой. В Министерстве обороны Узбекистана состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Визит Керима Велиева в Узбекистан продлится до 7 июня.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army's Chief of General Staff is on official visit to Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Özbəkistanda rəsmi səfərdədir

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