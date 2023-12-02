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Начальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах

Начальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие представители руководящего состава министерства посетили воинские части, расположенные в приграничных с Арменией Гедабейском,
Армия
2 декабря 2023 г. 12:31
Начальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев и другие представители руководящего состава министерства посетили воинские части, расположенные в приграничных с Арменией Гедабейском, Дашкесанском и Кяльбаджарском направлениях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Встретившись с военнослужащими в подразделениях, дислоцированных в указанных направлениях, начальник Генерального штаба довел до личного состава задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, и дал конкретные указания по их выполнению.

Была проверена организация службы войск и боевого дежурства в подразделениях, находящихся на позициях в высокогорной местности. Было доложено, что на позициях в соответствии с распорядком дня ведется непрерывная, круглосуточная служба, организовано боевое дежурство.

Побывав в артиллерийских, инженерных частях и в частях коммандо, генерал-полковник К.Велиев проверил их боевую готовность, заслушал доклады командного состава о повседневной деятельности подразделений и принимаемых мерах. Было сообщено, что поставленные задачи выполняются в плановом порядке, особое внимание уделяется организации и проведению в соответствии с требованиями мероприятий по боевой подготовке.

В заключение начальник Генерального штаба понаблюдал за ходом боевой подготовки и учебными тренировками одного из подразделений коммандо и поставил перед командованием конкретные задачи по дальнейшему повышению их качества и интенсивности, а также совершенствованию практических навыков личного состава и повышению уровня подготовки.

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Версия на английском языке ФотоChief of Azerbaijani Army General Staff inspects combat readiness of military units stationed in high mountainous areas
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Qərargah rəisi Ermənistanla sərhədə gedib, komandoların döyüş hazırlığını yoxlayıb, tapşırıqlar verib

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