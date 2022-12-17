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Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей

Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев посетил бригады коммандос и другие воинские части в целях внезапной проверки боеготовности подразделений.
Армия
17 декабря 2022 г. 13:25
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев посетил бригады коммандос и другие воинские части в целях внезапной проверки боеготовности подразделений.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Начальник Генерального штаба проверил совершенствование практических навыков командиров в принятии решений и применении сил, боевую готовность подразделений, организацию и несение боевого дежурства.

Начальник Генерального штаба поручил в процессе повышения уровня боевой подготовки уделить основное внимание планомерному и систематическому проведению занятий и учений, обеспечению боевой слаженности органов управления, объединений и соединений, индивидуальной подготовке военнослужащих, точности и своевременности выполнения задач боевыми составами.

Коснувшись повышения интенсивности и качества учений и занятий, первый заместитель министра обороны дал указание проводить их в обстановке, соответствующей условиям реального боя, с учетом опыта, полученного в ходе Отечественной войны, а также последних операций, особенно боестолкновений, произошедших в сентябре нынешнего года.

Говоря о реформах в области армейского строительства, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, генерал-полковник К.Велиев отметил, что благодаря мерам, принятым в послевоенный период, значительно возросли оперативные и боевые возможности Азербайджанской Армии.

Доведя до личного состава поручения министра обороны, начальник Генерального штаба поставил перед соответствующими должностными лицами задачи по их выполнению.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s Chief of General Staff checks combat training of several military units
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi hərbi hissələrin döyüş hazırlığını yoxlayıb

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