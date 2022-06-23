Начальник Генерального штаба примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

Начальник Генерального штаба примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

23 июня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев отправился в Москву для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-членов Содружества Независимых Госуда

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23 июня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев отправился в Москву для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-членов Содружества Независимых Государств. Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook