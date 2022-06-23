Начальник Генерального штаба примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

23 июня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев отправился в Москву для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-членов Содружества Независимых Государств.
Начальник Генерального штаба примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГНачальник Генерального штаба примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ 23 июня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев отправился в Москву для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-членов Содружества Независимых Госуда
Армия
23 июня 2022 г. 21:18
https://static.report.az/photo/b8c4d4f2-0ed1-3994-8ef5-2cef88912f26.jpg
Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah rəisi MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edəcək