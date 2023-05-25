Начальник Генштаба азербайджанской армии побывал в дивизии Группы спецслужб Пакистана

Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила дивизию Группы спецслужб (SSG)

Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила дивизию Группы спецслужб (SSG) этой страны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Командир дивизии SSG генерал-майор Адиль Рехмани проинформировал делегацию о назначении дивизии и процессе обучения. Было отмечено, что личный состав дивизии состоит из спецназовцев и в основном задействован в контртеррористических операциях, а также в операциях по обнаружению важных целей, освобождению заложников, в информационных, психологических и ряде других специальных операций.

Затем было проведено ознакомление с учебной зоной SSG, делегациям были продемонстрированы оружие и техника, находящиеся в распоряжении дивизии, а также другие средства военного назначения.

В заключение генерал-полковник К.Велиев оставил запись в Книге почетных гостей дивизии SSG.

Во встрече также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан Хазар Фархадов.