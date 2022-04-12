Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией

12 апреля первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики кор

12 апреля первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики корпусным генералом Рафетом Далкыраном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было особо отмечено развитие взаимодействия между армиями обеих стран и сотрудничества в области военной разведки.

На встрече была подчеркнута важность совместных азербайджано-турецких военных учений в контексте обмена опытом.