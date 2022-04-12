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Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией

Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией 12 апреля первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики кор
Армия
12 апреля 2022 г. 15:50
Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией

12 апреля первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики корпусным генералом Рафетом Далкыраном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было особо отмечено развитие взаимодействия между армиями обеих стран и сотрудничества в области военной разведки.

На встрече была подчеркнута важность совместных азербайджано-турецких военных учений в контексте обмена опытом.

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Версия на английском языке Chief of General Staff of Azerbaijan Army meets Turkish delegation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi türkiyəli nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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