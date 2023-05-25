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Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с министром обороны Пакистана

Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с министром обороны Пакистана Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Оборонную палату парламента и встретился с федеральным минист
Армия
25 мая 2023 г. 10:25
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с министром обороны Пакистана

Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Оборонную палату парламента и встретился с федеральным министром обороны этой страны Асифом Мухаммедом Хаваджой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны Пакистана отметил высокий уровень военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, подчеркнул, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана и придает особую значимость расширению военных связей с нашей страной.

Отметив, что Азербайджан и Пакистан оказывают взаимную поддержку по всем вопросам как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация и новые вызовы в регионах расположения Азербайджана и Пакистана порождают необходимость укрепления двустороннего военного сотрудничества.

А.M.Хаваджа подчеркнул важность повышения боеспособности армий обеих стран, обмена опытом в этой области, а также дальнейшего развития достигнутых результатов.

Выразив признательность за оказанный прием, генерал-полковник К.Велиев передал господину А.М.Хавадже приветствия министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.

Начальник Генерального штаба особо отметил, что расширение сотрудничества с Пакистаном в области обороны находится в центре внимания президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Генерал-полковник К.Велиев проинформировал министра обороны Пакистана об инженерных и строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на условной границе, и мерах, принятых в целях пресечения этих провокаций.

Стороны обсудили вопросы проведения совместных учений, сотрудничества в области оборонной промышленности, в том числе ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и подчеркнули важность дальнейшего расширения военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Во встрече также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан Хазар Фархадов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Chief of General Staff meets with Federal Minister for Defence of Pakistan 
Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev Pakistanın müdafiə naziri ilə birgə təlimlərin keçirilməsi məsələsini müzakirə edib

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