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Начались тренировки подразделений ПВО Азербайджана - ВИДЕО

Начались тренировки подразделений ПВО Азербайджана - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, на общевойсковом полигоне проводятся тренировки подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. 

Основной целью проведения тренировок является совершенствование навыков личного состава подразделений по управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).

В ходе тренировок боевые расчеты выполняют нормативы по выводу к стартовой позиции и подготовке к боевому применению ЗРК "İldırım".

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